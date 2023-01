Du FFVII dans PowerWash Simulator Du FFVII dans PowerWash Simulator

Alors que le succès surprise PowerWash Simulator débarque aujourd'hui sur supports PlayStation et Switch, accompagné d'un DLC gratuit sur le thème de Tomb Raider, les développeurs annoncent un futur deuxième DLC issu d'une collaboration tout aussi surprenante : du Final Fantasy VII. Rien que ça.



Pas de date et des infos en attente, mais on sait au moins que l'on aura l'occasion de remettre à neuf le fameux bar « Seventh Heaven » ou encore nettoyer quelques ennemis cultes de cet épisode comme le « Guard Scorpion ».