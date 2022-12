Marvel's Avengers terminera son suivi en 2023 Marvel's Avengers terminera son suivi en 2023

Toute chose à une fin, les bonnes, les mauvaises aussi et heureusement, et apprenez donc de la part de Miller Ross, gros insider pour tout ce qui touche Marvel's Avengers depuis sa sortie, que le suivi de ce fameux titre devrait (enfin) se terminer courant 2023. On ne sait toujours pas si de nouveaux personnages seront inclus d'ici là même si le dernier patch du jeu permet de découvrir des lignes de dialogue mentionnant l'existence de 4 autres représentants (la plupart en rumeur) : Captain Marvel, Shuri, Ironheart et She-Hulk.



Dans tous les cas, Crystal Dynamics se débarrassera enfin d'un poids mort pour laisser la totalité de ses employés s'attarder sur plus ambitieux : le retour de Perfect Dark avec The Initiative, le nouveau Tomb Raider sous Unreal Engine 5, et d'apparentes réflexions autour de la possibilité d'une résurrection de Legacy of Kain.