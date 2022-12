Forspoken prend RDV pour vendredi soir Forspoken prend RDV pour vendredi soir

Forspoken sera t-il présent aux Game Awards ? Ceux qui se coucheront très tard demain soir auront la réponse mais quoi qu'il en soit, le meilleur morceau sera à prendre quelques heures plus tard.



Car Sony et Square Enix nous annoncent qu'une copieuse présentation vidéo (11 minutes de gameplay) arrivera vendredi à 19h00.



La moindre des choses pour une licence qui continue de susciter autant de curiosités que de craintes, dont le lancement n'est plus qu'une question de semaines (24 janvier 2023 sur PC et PS5).