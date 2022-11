Super Mario Bros : nouvelle bande-annonce du film ce soir à minuit

Voulant une nouvelle fois faire les choses en grand pour sa première production majeure dans le domaine du cinéma, Nintendo offrira les projecteurs d'un Direct pour la deuxième bande-annonce du film, et ce sera ce soir à minuit.Comme auparavant, le trailer devrait être accompagné d'un peu de blabla de la part de l'équipe et/ou des acteurs, et autant être prévenu de suite pour briser d'éventuels espoirs : non, il n'y aura aucun jeu durant ce show.