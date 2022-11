Modern Warfare II : Jason Schreier confirme la grosse extension payante en 2023 Modern Warfare II : Jason Schreier confirme la grosse extension payante en 2023

La rumeur court depuis quelques temps, et c'est maintenant Jason Schreier qui vient nous confirmer que Activision Blizzard compte rattraper l'absence exceptionnelle (?) de nouveau Call of Duty en 2023 avec ce que l'on pourrait appeler une extension « premium » (donc payante) de Modern Warfare II.



L'homme se contente de dire qu'il y aura énormément de contenu pour une simple extension, dont une nouvelle campagne solo, et selon les bruits de couloirs une masse de cartes « Anniversary » tirées d'une bonne partie des anciens épisodes de la franchise.



Enfin, le véritable nouveau chapitre attendrait lui comme prévu 2024, signé Treyarch.