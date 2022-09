Shawn Layden pose ses valises chez Tencent

Ancienne star de la marque PlayStation, Shawn Layden retourne déjà aux affaires en annonçant fièrement intégrer Tencent au poste de conseiller stratégique, et il y a de quoi faire pour le géant chinois qui grimpe de plus en plus en puissance sur le plan mondial, avec en vrac sur les deux dernières années :- Rachat de Digital Extremes et Splash Damage- Rachat de Sumo Digital, Wake Up Interactive, Turtle Rock Studios, Tequila Works...- Investissement chez Dontnod, Ubisoft, PlatinumGames, Playtonic, FromSoftware...- Actionnaire majoritaire de Bloober TeamShawn Layden qui a quitté Sony Interactive Entertainment en septembre 2019, alors directeur des PlayStation Worldwide Studios, remplacé deux mois après par Hermen Hulst.