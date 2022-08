[LEAK] Des visuels en fuite pour la ''console Cloud Gaming'' de Logitech G et Tencent [LEAK] Des visuels en fuite pour la ''console Cloud Gaming'' de Logitech G et Tencent

Vu l'émergence lente mais notable du Cloud Gaming, certains ne vont pas tarder à sauter sur l'occasion en proposant des machines dédiées, aussi ironique que cela puisse paraître vu que le hardware brut se situe ailleurs, mais sachez en tout cas que viennent de fuiter des visuels d'une « console » créée en collaboration entre Logitech G et Tencent, prévue pour cette fin d'année à un prix inconnu.



En apparence, ça semble clairement être un truc tournant sous Android, pour une compatibilité évidente avec les différents services à la mode donc le xCloud de Microsoft, GeForce New, le Google Play Store sans oublier Steam (en Remote Play) et accessoirement les bases que sont Chrome et Youtube.



Éventuellement idéal si vous voulez squatter du jeu en Cloud sans déboîter la batterie de votre tel.