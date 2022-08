Finalement, l'audience de Marvel's Avengers est suffisante pour un suivi jusqu'en 2023 Finalement, l'audience de Marvel's Avengers est suffisante pour un suivi jusqu'en 2023

Forbes est parti se renseigner chez quelques bavards anonymes de Crystal Dynamics pour avoir des nouvelles surprenantes concernant Marvel's Avengers : grâce à sa proposition dans le Game Pass et le nouveau PlayStation Plus, la base de joueurs est aujourd'hui suffisamment importante pour assurer un suivi indéfini, donc au moins jusque courant 2023.



Mais soyons néanmoins plus précis :



- La MAJ 2.6 arriverait courant septembre et fera avancer le scénario, avec une nouvelle mission de difficulté relevé, et quelques points de rééquilibrage. On est certain de refaire face à Monica, tandis qu'un nouvel affrontement face à MODOK est prévu pour plus tard.



- Une MAJ 2.7 arriverait d'ici la fin d'année, ajoutant Bucky Barnes au casting. Ce ne sera pas un « personnage miroir » contrairement à Jane Foster vu qu'il aura ses propres capacités uniques.

- La 2.7 remettra scénaristiquement en avant MODOK et le Cloning Lab, avec une mission de type Omega, de nouvelles pièces d'équipement et un Level Cap coté matos.



- Pour les prochaines MAJ, le scénario placera les Kree mais si le contenu est amené à se poursuivre, il sera avant tout fait de replay-value et d'event : il n'y aura, en tout cas selon les plans, rien de la trempe d'une extension à la « War for Wakanda ».



Rappelons que parallèlement à tout cela, Crystal Dynamics travaille en collaboration avec Xbox Game Studios sur Perfect Dark, sans oublier le nouveau Tomb Raider sous Unreal Engine 5, désormais pour le compte d'Embracer.