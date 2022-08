Gotham Knights vient de passer GOLD

Avec les reports en 2023 de(11 février) et lede Rocksteady (on ne sait quand), Warner Bros avait tout intérêt que tout se passe comme prévu pouret le risque d'un retard vient heureusement pour eux d'être écarté : la branche de Montréal annonce que le jeu vient de passer GOLD.Rendez-vous donc le 25 octobre sur PC, PlayStation et Xbox en cross-gen pour découvrir cette nouvelle adaptation de l'univers du Chevalier Noir, sans le concerné.