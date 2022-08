Multiversus : deux nouveaux persos confirmés... et deux autres possiblement leakés

Alors que Warner Bros vient de confirmer que Black Adam et Stripe feront bien partie de la Saison 1 deaux cotés de Morty (23 août) et Rick (plus tard), deux autres combattants pourraient bien avoir été leaké dans la base de données de la dernière mise à jour… montrant des lignes de dialogue en rapport direct avec Beetlejuice et ses échanges avec La Méchante Sorcière de l'Ouest (du « Magicien d'Oz » donc).Une Saison 1 qui a démarré depuis quelques heures, et qui compte outre les rajouts de son casting s'offrir un mode Arcade à l'ancienne, et un mode classé.