Hogwarts Legacy ne sortira pas en 2022

Warner Bros Games avait beau hurler que, la cruelle réalité a rattrapé les intentions probablement très bonnes : non,ne verra pas le jour cette année mais en 2023, le 10 février pour être précis, et ce sur PC, PlayStation et Xbox en cross-gen, tandis que la version Switch (native on rappelle) aura sa propre date « bientôt ».C'est tout, et il faudra repasser pour une nouvelle présentation. GamesCom ? State of Play ? Game Awards ?