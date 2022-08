Marvel's Midnight Suns encore reporté

Firaxis rencontre décidément des problèmes avec le chantier, quand bien même la communication semblait montrer un développement sur de très bons rails : un temps prévu en début d'année, puis au printemps, puis le 7 octobre, le RPG tactique sauceest désormais reporté pour « plus tard durant cette année fiscale », donc d'ici le 31 mars 2023 sans plus de précisions.Et encore, Take-Two préfère signaler que le titre sortira d'abord sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, tandis que les versions PS4, One et Switch arriveront encore plus tard.