KOF XV : du Samurai Shodown au casting, une Saison 3 et du total cross-play

Toujours du coté de SNK et des annonces de l'EVO,prépare la suite de son programme, donc au-delà de la « Team Awakened Orochi » le 8 août, avec trois annonces :- La Saison 2 s'achèvera en fin d'année avec l'arrivée de la « Team Samurai », directement tiré de Samurai Shodown.- La Saison 3 débutera en 2023, avec déjà confirmé Shingo Yabuki et Kim Kaphwan de confirmés.- La Saison 3 ouvrira davantage le cross-play, ce qui devrait permettre aux joueurs PlayStation d'affronter ceux sur PC et Xbox Series.SNK indique pour la forme qu'avec le premier point cité,sera le premier jeu SNK à réunir 4 stars de ses principales franchises de la baston : Kyo Kusanagi (), Terry Bogard (), Ryo Sakazaki () et Haohmaru ().