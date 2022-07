Capcom anticipe une 10e année de croissance Capcom anticipe une 10e année de croissance

Comme nous le disions précédemment avec Microsoft, le printemps 2022 a été bien pauvre en sortie, et Capcom en paye comme d'autres le prix avec une chute de près de 50 % de son CA comme ses bénéfices pour cette période, là où l'année dernière, l'éditeur avait brillé avec les lancements coup-sur-coup de Resident Evil Village et Monster Hunter Rise.



Un début de tremblement ? Aucunement selon les prévisions vu que Capcom anticipe une nouvelle année de croissance d'ici fin mars 2023 (la 10e consécutive) avec le souhait d'un bénéfice net équivalent à 250 millions d'euros, et ce grâce aux ventes sur la longueur de ses nombreuses productions, et surtout le lancement très attendu de Resident Evil 4 Remake (24 mars 2023).



L'année fiscale qui débutera en avril 2023 devrait être encore plus conséquente avec les lancements de Street Fighter 6, Exoprimal, potentiellement Pragmata Dragon's Dogma 2… et on imagine d'autres surprises, dont selon les rumeurs un spin-off Switch de Resident Evil et un nouvel Onimusha.