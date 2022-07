Avec Stray, Annapurna Interactive tient déjà son lancement record sur Steam

La puissance féline fait de nouveau parler d'elle : Annapurna peut se féliciter d'avoir cru au projetdes montpelliérains de BlueTwelve, le titre explosant déjà des records d'audience sur Steam, et de très loin. Pour faire simple,a réussi le premier jour à s'offrir un pic de 62.963 joueurs sur Steam, et à titre de comparaison, le précédent « record » d'Annapurna était… à 8.021 joueurs.Il sera pour autant difficile de déterminer réellement le succès du jeu sur la longueur avec son inclusion dans le PlayStation Plus, du moins dans les gammes Extra et Premium, mais nul doute que la rentabilité devrait très vite être au rendez-vous.