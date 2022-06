SEGA explore la possibilité d'adapter les franchises Atlus en séries TV ou en films (Live) SEGA explore la possibilité d'adapter les franchises Atlus en séries TV ou en films (Live)

Après avoir compris au fil de plusieurs annonces consécutives que Persona 5 Royal, Persona 4 Golden et Persona 3 Portable sortiraient un peu partout pour ne plus faire de jaloux, Toru Nakahara de SEGA a bien appuyé les nouvelles intentions pour pousser les franchises Atlus vers un très large public, et on ne parle pas que du jeu vidéo ici.



S'adressant auprès d'IGN, l'homme a affirmé que SEGA comme Atlus travaillent actuellement pour adapter les différentes séries comme Persona, justement, vers des séries TV et/ou des films cinéma, et on parle dans les deux cas de versions Live. Donc pas des animes.



On peut dire qu'il y a effectivement matière à, mais comme d'habitude, méfiance hein...