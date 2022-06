[LEAK] Skull & Bones : enfin une date de sortie [LEAK] Skull & Bones : enfin une date de sortie

On parle d'Ubisoft donc forcément, il y a du leak, et le dernier en date concerne l'arlésienne Skull & Bones qui aurait ENFIN une date de sortie définitive : le 8 novembre prochain.



L'information a été lâchée par « Aggiornamenti Lumia » qui propose régulièrement et sans que l'on sache comment (« cela ne nous regarde pas ») des informations tirées de modifications du Xbox Store avant que cela ne soit rendu publique, Xbox Store qui outre la date précitée a également mis en ligne dans sa base de données interne les divers bonus de précommande.



L'information a été approuvée depuis par le plus connu Tom Henderson, lui qui a récemment indiqué que Skull & Bones aurait droit à sa nouvelle présentation complète courant juillet.