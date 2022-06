Activision avait bien prévu (puis annulé) la compilation remake Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 Activision avait bien prévu (puis annulé) la compilation remake Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4

Niveau source, on est normalement dans le bon puisque l'information vient de Tony Hawk lui-même, lâchée lors d'un échange avec le streamer Twitch AndyTHPS : Activision avait bien prévu des remakes/remasters de Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4, mais la fusion ou disons plutôt l'absorption de Vicarious Visions (désormais au cœur de Blizzard) a tué le projet.



Bien triste quand on sait que la première compilation aura réussi à dépasser le million de ventes en moins d'un mois, soit la meilleure performance dans l'histoire de la licence (sur ce laps de temps).



A voir si le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft, si pleinement validé, permettra de revenir en arrière, surtout quand on repense aux propos de Phil Spencer qui annonçait vouloir offrir aux différents studios davantage de créativité (donc pas que du Call of) pour pourquoi pas ressusciter des licences comme Guitar Hero ou Hexen.