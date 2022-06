Quelques nouvelles infos sur Redfall

Arkane Studios est venu apporter une poignée d'informations sur, son apparent L4D-like qui aura ses propres arguments, notamment le fait que le titre gardera une certaine valeur si vous souhaitez y jouer en solo, juste que les développeurs préviennent que dans ce type de configuration, il vaudra mieux davantage miser sur la discrétion,On sait de toute façon que le cœur de l'expérience résidera dans son mode coopération jusqu'à 4 où là encore, on accueille des détails, notamment le fait que seul l'hôte bénéficiera d'une progression dans le scénario et les chapitres. Pour les 3 autres, une mission trop avancée dans leur propre sauvegarde devra être refaite une fois de retour en solo, mais pas de grande frustration : l'expérience acquise et les armes débloquées seront conservées.Dernier point, par le savoir-faire du studio en matière de level-design, on se doutait bien quemiserait sur le monde ouvert avec des tonnes de recoins à explorer, mais pour les besoins du scénario comme un certain renouvellement, la ville de Redfall sera découpée en deux districts séparés : le District 1 qui est en fait le centre-ville et qui constituera plus ou moins la première moitié du jeu, et ensuite le District 2, plus rural avec ses fermes, l'église, le phare...Sortie prévue courant 2023 sur PC et Xbox Series (et dans le Game Pass).