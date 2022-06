The Tomorrow Children renaîtra en fin d'année

fut un échec commercial en 2016, poussant l'équipe à adopter la voie du F2P jusqu'à l'extinction des serveurs fin 2017. Mais Q-Games, qui a récupéré les droits d'exploitation à Sony, veut définitivement y croire et relancera le projet sous le nom de, prévu d'ici la fin d'année sur PlayStation 4, intégrant des améliorations techniques si vous y jouez sur PS5.Ce sera donc la même chose, à savoir une sorte de jeu d'exploration/craft en coopération, avec cette fois un tuto beaucoup mieux foutu, diverses améliorations face aux retours des vétérans de la communauté dont des changements coté gameplay, et du contenu inédit avec des îles toutes neuves à visiter (une quarantaine au total) et tout un tas d'objets.Notez également que cette version reprend un modèle économique standard (pas encore de prix annoncé), permettant la suppression de toutes les micro-transactions.