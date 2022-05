Aujourd'hui entre les mains d'Epic Games, le studio Mediatonic prépare une annonce pour, et nous fait le grand jeu avec prise de RDV le 16 mai à 19h00 et Live en attente pour ce qui sera « la plus grande annonce de l'histoire du jeu ».La logique voudrait que l'on accueille un passage en F2P, avec sortie simultanée sur Xbox et Switch en passant, mais qui sait si quelque chose de plus important n'est pas en préparation...