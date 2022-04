[Rumeur] FIFA 22 dans l'EA Play (et le Game Pass) [Rumeur] FIFA 22 dans l'EA Play (et le Game Pass)

Alors que le titre vient tout juste d'officialisé son arrivée dans le service PS Plus (dès le 3 mai), les joueurs PC et Xbox devraient très prochainement avoir droit à l'équivalent puisque la boutique Xbox vient de mentionner que FIFA 22 était « désormais » disponible dans l'EA Play, et donc le Game Pass Ultimate.



Les guillemets sont de mises car ce n'est pas encore le cas, donc soit c'est une erreur, soit (plus probable) son arrivée n'est plus qu'une question d'heures ou de jours.