Un projet Star Wars pour Amy Henning

Amy Hennig va finalement pouvoir à nouveau prouver ses talents après son échec chez Visceral Games, ayant conduit à la mort du studio : la directrice créative et scénariste de la franchise Uncharted, ayant depuis fondé sa propre boîte (Skydance New Media), s'est vu confier un nouveau projet Star Wars, elle qui avait déjà pu signer avec Disney pour un titre Marvel.



Dans les deux cas, elle restera dans ses habitudes avec de l'action-aventure très « cinématographique », avec une certaine demande de patience avant d'en savoir davantage. Ce projet Star Wars vient se rajouter à Star Wars Eclipse (Quantic Dream), le projet d'Ubisoft Massive, le remake de Knights of the Old Republic chez Sony/Aspyr et Star Wars Jedi : Fallen Order 2 (mais aussi plusieurs autres titres chez EA dans un FPS et un STR).