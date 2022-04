Elden Ring : du buff à gogo pour la MAJ 1.04

FromSoftware signale le déploiement de la mise à jour 1.04 pouravec en global du gros rééquilibrage sous le thème du buff plutôt que l'inverse : seules trois incantations voient leur efficacité légèrement revue à la baisse (Essaim de mouches, Flamme Exaltée, et Explosion Exaltée).Pour le reste, c'est donc les paillettes avec une vitesse d'attaque augmentée et un temps de récupération nerfé pour toutes les armes de type colossale, répondant donc aux critiques sur leur manque d'efficacité face à de nombreux boss un chouïa trop rapide. Armes colossales qui ont également droit à une meilleure défense, ce détail étant valable pour la plupart des autres armes.Même topo pour certaines compétences ainsi que les sorts et les incantations, avec en vrac certaines qui gagnent en puissance, d'autres qui réclament moins de MP quand ce n'est pas un déclenchement plus rapide.Tous les ajustements sont délivrés dans le patchnote(uniquement en anglais), en ajoutant pour la route de nouveaux events autour du PNJ Patches, la possibilité de désactiver la rotation automatique de la caméra, une brouette de bugs corrigés, également pour le online.