En Chine, Microsoft parvient à imposer sa licence Age of Empires sur mobile

Plusieurs jeux de stratégie ont réussi à faire leur place sur le marché mobile en Chine, dontet. Leur point commun ? Aucun n'a été publié par le géant Tencent qui a décidé de réagir en s'associant directement avec Microsoft (et TiMi) pour publier une adaptation d', désormais disponible.Et les premiers résultats vont dans le bon sens puisque le titre s'est classé au sommet des jeux téléchargés, en plus d'intégrer le top 10 en revenus, faisant aussi bien les affaires de l'éditeur que de Xbox Game Studios qui parvient à placer sa franchise sur un marché difficile, quand bien même elle fut renomméeEn revanche, aucune date pour l'occident, et tant pis si le titre fait de l'oeil aux fans vu les vidéos de gameplay.