Games With Gold : le programme d'avril Games With Gold : le programme d'avril

Le programme PS Plus du mois d'avril n'a rien de spécialement marquant, et l'équivalent en Games With Gold ne viendra pas apporter davantage de joie avec tout de même le sympathique Hue, accompagné du très moyen Another Sight. La rétrocompatibilité se chargera d'ajouter Outpost Kaloki X et MX vs ATV Alive.



Xbox One :

- Du 1er au 30 avril : Another Sight

- Du 16 avril au 15 mai : Hue



Xbox 360 :

- Du 1er au 15 avril : Outpost Kaloki X

- Du 16 au 30 avril : Mx VS ATV Alive