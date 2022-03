Warren Spector ne lâche rien, et annonce travailler sur une nouvelle licence Warren Spector ne lâche rien, et annonce travailler sur une nouvelle licence

Du haut de ses 66 ans, Warren Spector doit entrevoir à l'horizon la retraite mais n'est probablement pas satisfait de ce qui a précédé, entre échec commercial (Epic Mickey 2), échec tout court (Underworld Ascendant) et la perte de son projet System Shock 3, récupéré par Tencent.



Mais tel Shinji Mikami, l'homme souhaite un dernier titre avant d'aller se la couler douce au soleil, et annonce de fait qu'un nouveau projet est dans les cartons d'OtherSide Entertainment, une licence neuve précisément, qui sans surprise sera bien un « immersive sim » (encore en début de développement).



Un premier artwork a justement été dévoilé, permettant de constater que l'univers devrait être « légèrement » éloigné de plusieurs des franchises du CV de Spector comme System Shock, Deus Ex et Dark Project.