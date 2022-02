Modern Warfare 2 et Warzone 2 confirmés Modern Warfare 2 et Warzone 2 confirmés

Les rumeurs étaient vraies, et on n'en doutait pas quand elles venaient des spécialistes CharlieIntel et Jason Schreier : Activision confirme officiellement que les deux morceaux de Call of Duty cette année seront Moder Warfare 2 et le nouveau Warzone. Les deux titres évolueront en binômes et sont tous deux dirigés par Infinity Ward.



Rien de plus pour le moment mais si on se fit aux propos de Schreier, Warzone 2 (qui proposera une nouvelle map et un mode libre) est censé être une expérience totalement conçue pour les consoles de nouvelle génération, ce qui laisse penser que Warzone premier du nom continuera d'évoluer pendant un temps dans son coin pour ceux qui tournent toujours sur PlayStation 4 et Xbox One.



A suivre.