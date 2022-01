Life is Strange Remastered Collection prendra un peu plus de temps sur Switch Life is Strange Remastered Collection prendra un peu plus de temps sur Switch

Décidément la franchise Life is Strange a un peu de mal avec la Switch : après le report de Life is Strange : True Colors lancé en décembre (septembre sur les autres supports), c'est maintenant Life is Strange Remastered Collection qui se fera attendre jusqu'à « plus tard cette année » alors que PC, PlayStation, Xbox et Stadia l'accueilleront le 1er février.



Un nouvel aperçu sera d'ailleurs livré ce 25 janvier, permettant de voir le résultat des promesses sur des animations faciales améliorées, même chose niveau éclairage, sans oublier diverses optimisations.



La compilation en question proposera Life is Strange ainsi que Life is Strange : Before the Storm.