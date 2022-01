Moins d'un an après sa création, le studio de Jade Raymond compte plus de 65 employés Moins d'un an après sa création, le studio de Jade Raymond compte plus de 65 employés

Quelques nouvelles de Haven Studios, la nouvelle boîte de Jade Raymond qui compte rebondir après quelques échecs à droite/à gauche (genre chez Stadia), et dont les choses semblent se passer assez bien pour le moment avec comme annonce le fait que le studio compte désormais plus de 65 employés, et que le prototype du premier titre est déjà « jouable » et sur « la bonne voie ».



Prototype qui concerne une toute nouvelle licence en collaboration directe avec PlayStation, comme ce fut le cas par le passé avec Death Stranding coté Kojima Productions.



Seul ombre au tableau pour le moment, le départ sans explication de Sébastien Puel moins d'un an après son intégration, menant à une rapide restructuration de l'organigramme pour mettre Pierre-Francois Sapinski comme directeur des projets et Paola Jouyaux en productrice exécutive. Pour infos, tous sont des anciens d'Ubisoft, le premier ayant bossé sur du Assassin's Creed et Rainbow Six, la seconde sur du Far Cry.