PUBG passe officiellement F2P, mais le mode classé demeure payant

Quelque part ambassadeur du Battle Royale même s'il n'a rien inventé,vient comme prévu de passer sa transition en modèle F2P, laissant les joueurs de chaque support tenter l'expérience sans avoir besoin de payer quoi que ce soit au départ.Et contrairement à la concurrence, le modèle économique principal repose maintenant sur un achat unique, le « Battleground Plus » (12,99€), offrant de manière permanente les choses suivantes :- Accès au mode classé- Possibilité de créer ses parties personnalisées- Xp doublée- Divers bonus dont 1300 G-CoinSi on peut être surpris de voir le mode classé être d'une certaine façon payant, le développeur explique que le but premier est de limiter grandement les tricheurs qui ont largement eu le temps de sévir depuis le lancement du jeu il y a des années. Désormais, le Battleground Plus étant lié à un seul compte, cela signifie qu'en cas de triche, le concerné perdra son compte et devra repayer 12,99€, genre de détails susceptible de décourager les petits malins.