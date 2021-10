COD Warzone dresse les derniers plans de sa transition, de Cold War à Vanguard

Dernière ligne droite avant la sortie de(le 5 novembre) et Activision dévoile la feuille de route globale pour sa franchise où les choses démarrent aujourd'hui avec la possibilité de lancer le pré-téléchargement (bien lourd) pour ceux qui sont passés par la case précommande.Et alors queaccueillera déjà une nouvelle carte (gratuite) le mois prochain,mettra en place ses plans avec l'ultime Opération de la carte Verdansk le 18 novembre, suivi le 24 d'un nouvel event narratif et enfin du 30 novembre au 1er décembre un bombardement complet de la map, et donc les adieux militaires qui vont avec.C'est enfin le 3 décembre (le 2 pour ceux qui possèdent) que sera alors lancé la toute nouvelle map pour le Battle Royale, Caldera, et avec elle la Saison 1 aussi bien pourque