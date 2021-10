Ubisoft assure déjà que son futur Assassin's Creed Infinity ne sera pas un free-to-play Ubisoft assure déjà que son futur Assassin's Creed Infinity ne sera pas un free-to-play

Ubisoft a confirmé l'existence d'Assassin's Creed Infinity, prochain opus qui n'arrivera pas de si tôt puisque se situant encore à « un stade précoce de son développement », mais qui pour ce que l'on sait pour le jeu se tournera vers une expérience massive en ligne avec un accès à plusieurs périodes historiques (dont on imagine plusieurs déjà vues dans la franchise), et bien entendu un principe à suivi qui laissera l'énorme terrain de jeu évoluer au fil du temps.



Il faudra se montrer patient avant d'avoir une présentation mais Yves Guillemot a néanmoins voulu affirmer que le titre garderait de « nombreux éléments narratifs » et que derrière ses allures prêts à attirer du monde, ce ne sera pas un free-to-play.



En attendant, c'est de nouveau Assassin's Creed Valhalla qui se maintiendra dans l'actualité avec une deuxième année d'extensions.