Among Us enfin daté sur PlayStation et Xbox, avec même une version boîte

Bon bah voilà c'est chose faite et il était quand même temps puisque l'annonce date maintenant d'il y a des plombes :a enfin une fenêtre de sortie sur les supports PlayStation et Xbox, et ce sera donc pour le 14 décembre.A noter que plusieurs éditions physiques seront au rapport pour l'occasion, même sur Switch, avec tout d'abord la version Crewmate (29,99€) proposant le jeu, l'intégralité des DLC et quelques goodies. On aura aussi l'édition Imposter (49,99€) qui ajoutera encore plus de goodies, et enfin l'édition Ejected (89,99€) avec son steelbook et un bonnet forcément collector vu le prix.Attention, seule l'édition Crewmate sera disponible le 14 décembre, les autres n'étant attendues qu'au printemps 2022.