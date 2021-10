Charts US : après 33 mois de domination, la Switch accepte de laisser un peu son trône Charts US : après 33 mois de domination, la Switch accepte de laisser un peu son trône

Septembre, c'est la rentrée, et le plein de nouveautés comme l'atteste le classement ci-dessous sur lequel on reviendra dans quelques secondes pour indiquer qu'un événement a eu lieu dans le domaine hardware : après 33 mois de domination (depuis décembre 2018 !), la Switch laisse officiellement son trône même si provisoirement pour la PlayStation 5, aussi bien en nombre d'unités vendues qu'en valeur de ventes (forcément vu la différence de tarif).



Quelques infos softwares :



- Tales of Arise est le meilleur lancement de la série aux USA (mais aussi dans le monde, même si ça, on le savait déjà).

- Même constat pour Life is Strange : New Colors.

- Mais aussi le dernier WarioWare (bien que 15e, c'est dire la portée de la série).

- Joli démarrage pour Deathloop, chose peu habituel avec Arkane.

- Flop évident pour Lost Judgment (absent du classement) et dans une moindre mesure Death Stranding : Director's Cut même s'il est plus difficile d'établir son audience (avec le coup de l'upgrade).

- NOTE : l'absence de Kena : Bridge of Spirits est logique vu que Ember Labs n'a pas fourni la moindre donnée à NPD.





MEILLEURES VENTES SOFTWARE SEPTEMBRE 2021 (USA)

- Classement par valeur.

- Pas de données numériques pour Take-Two et Nintendo.



1. Madden NFL 22

2. FIFA 22

3. NBA 2K22

4. Tales of Arise

5. Diablo II Resurrected

6. Deathloop

7. COD Black Ops : Cold War

8. Ghost of Tsushima

9. Spider-Man : Miles Morales

10. Life is Strange : True Colors



11. Mario Kart 8 Deluxe

12. Diablo Prime Evil Collection

13. Sonic Colors Ultimate

14. Minecraft

15. WarioWare : Get It Together

16. Assassin's Creed Valhalla

17. Super Smash Bros Ultimate

18. Animal Crossing : New Horizons

19. COD Modern Warfare

20. Mortal Kombat 11





MEILLEURES VENTES SOFTWARE 2021 (USA)

- Classement par valeur.

- Pas de données numériques pour Take-Two et Nintendo.



1. COD Black Ops : Cold War (=)

2. Madden NFL 22 (+2)

3. MLB The Show 21 (-1)

4. Resident Evil Village (-1)

5. Super Mario 3D World (=)

6. Marvel's Spider-Man : Miles Morales (=)

7. Mario Kart 8 Deluxe (=)

8. Minecraft (+1)

9. Monster Hunter Rise (-1)

10. Assassin's Creed Valhalla (=)