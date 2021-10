[LEAK] Une date pour Rainbow Six Extraction

Comme tout jeu Ubisoft qui compte suivre la grande tradition,se prend un leak supplémentaire avec l'indication d'une date de sortie avant l'heure, directement sur le site officiel (et retirée depuis) : le 20 janvier 2022.Le titre était initialement prévu pour septembre avant que l'éditeur ne fasse machine-arrière pour offrir la « meilleure expérience possible » et si vous n'avez pas suivi, on parle clairement d'une sorte de L4D-like (ou un truc à lapour rester dans l'actualité), donc du PVE en survie sur plusieurs cartes, avec néanmoins ses features propres comme l'envie de pousser souvent la prise de risque pour offrir de meilleures récompenses.