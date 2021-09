Perfect Dark : Jeff Grubb revient sur la collaboration entre The Initiative et Crystal Dynamics Perfect Dark : Jeff Grubb revient sur la collaboration entre The Initiative et Crystal Dynamics

Il y a quelques jours, le studio The Initiative annonçait à la surprise générale une étroite collaboration avec Crystal Dynamics pour la conception du reboot de Perfect Dark attendu on ne sait encore quand sur PC et Xbox Series.



Une annonce qui a suscité des craintes de la part de la communauté, estimant que le chantier ne se passait pas aussi bien que prévu, le genre de réactions qui (selon les sources internes de Jeff Grubb) a surpris les deux studios. Car le développement se déroule bien et est même en train de s'accélérer après quelques années de prototypes et de pré-productions, tandis que la raison d'une collaboration est toute autre : The Initiative n'est actuellement pas assez grand (niveau employés) pour pouvoir tout gérer tout seul.



Toujours selon Grubb, ce choix de Microsoft plutôt que d'embaucher à l'arrache des centaines de développeurs viendraient à la fois de soucis liés à la pandémie que d'un besoin de garder une certaine cohésion dans l'équipe qui, dans tous les cas, continuera de gonfler avec le temps. Qui plus est, l'actuel boss de The Initiative (Darrell Gallagher) est justement un ancien de Crystal Dynamics et c'est lui qui a proposé une collaboration avec son ancienne boîte pour pouvoir faire avancer plus rapidement les choses.



Jeff Grubb indique enfin que selon un calendrier interne de Microsoft, la sortie de Perfect Dark est envisagée pour 2023 mais lui-même reconnaît que tout cela n'est que provisoire et comme de coutume (surtout en ce moment), absolument rien n'est gravé.