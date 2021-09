Gear.Club Unlimited 2 revient sur tous les supports dans une Definitive & Ultimate Edition

Microids annonce que sa franchisea tapé le million d'exemplaires sur Switch en l'espace de deux épisodes, ce qui est une belle affaire et surtout une bonne manière d'avoir profiter du manque de concurrence sur ce support.Mais il y avait moyen de gratter un billet supplémentaires et c'est pour cela que l'éditeur dévoile deux nouvelles éditions du deuxième épisode, avec tout d'abord unesur Switch qui inclura la totalité des DLC, mais aussi unequi en fait proposera la même chose, mais cette fois sur PC, PS5, PS4, SX, One, et donc avec un rendu revu à la hausse.Et tout cela sortira le 30 novembre chez nous, et en boîte.