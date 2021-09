Kotaku : le projet Star Wars de Quantic Dream se tournerait vers le genre action ''traditionnel'' Kotaku : le projet Star Wars de Quantic Dream se tournerait vers le genre action ''traditionnel''

La rumeur Star Wars coté Quantic Dream prend de l'ampleur et c'est maintenant Kotaku qui confirme à son tour le développement du projet (depuis 18 mois selon les premières informations) qui, selon les sources du dit-site, serait bien différent des expériences narratives propres au studio.



On parle en effet d'un jeu d'action plus « traditionnel », probablement en monde ouvert avec même peut-être des éléments multi dans le sens large du terme. Cela peut surprendre vu le CV de Quantic Dream, mais pas forcément quand on prend en compte l'ouverture d'une branche à Montréal avec plein de spécialistes du genre venus aussi bien d'Ubisoft que de Warner Bros, ce qui n'a pas empêché des couacs en pré-production aussi bien sur le choix du moteur (celui de Quantic n'étant apparemment pas adapté au genre action) que du choix dans le style de narration. Quoi qu'il en soit, les choses se seraient arrangées avec une full-production lancée depuis quelques mois.