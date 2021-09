[Rumeur] Quantic Dream sur un projet Star Wars [Rumeur] Quantic Dream sur un projet Star Wars

Les choses étaient silencieuses jusqu'à présent et soudainement, tout s'est accéléré avec tout d'abord le fameux Tom Henderson du site DualShockers qui a posté un petit tweet fort éloquent (voir ci-dessous) pour sous-entendre que les français de Quantic Dream plancherait sur un jeu Star Wars. D'ailleurs tous ceux qui lui ont expressément demandé si c'était bien de ça qu'on parlait ont reçu un « like » du rédacteur.



Puis nous avons eu Gautoz qui a également évoqué ce fait et on ose avouer avoir entendu la même chose de notre coté mais motus, tout ça…



Bref, du Star Wars, on va en bouffer prochainement entre le nouveau LEGO Star Wars, le remake de Knights of the Old Republic, le nouveau projet en monde ouvert d'Ubisoft, sans oublier les insistantes rumeurs autour d'une suite de Jedi : Fallen Order chez Respawn.