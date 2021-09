PS5 : la MAJ SSD se déploie aujourd'hui

Sony commence à déployer aujourd'hui même sa MAJ promise de longue date pour la PlayStation 5, permettant enfin d'augmenter les capacités de stockage SSD M.2 aussi bien pour le téléchargement et lancement des jeux PS5 (et PS4), à condition de bien respecter certaines normes en vous rendanttant Sony se refusera à entendre parler de garantie si vous vous foirez totalement. Si en revanche, les choses se passent comme prévues, vous allez pouvoir taper jusqu'à 4To.Hormis cela, la deuxième vidéo détaillera les autres nouveautés de la MAJ comme une refonte de l'interface au niveau des trophées et du centre de contrôle, ou encore un affichage plus clair de votre version du jeu sur le dashboard (selon si c'est une version PS5 ou PS4). On ajoutera à cela une compatibilité audio 3D pour votre téléviseur et même (il était un peu temps) la possibilité d'utiliser la data mobile sur iOS comme Android pour le PS Remote Play au lieu du Wi-Fi uniquement. Veuillez tout de même à être illimité tant ça bouffe, et d'être suffisamment bien couvert pour du 5Mbps (au mieux), mais si possible du 15Mbps.