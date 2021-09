Death Stranding Director's Cut : un tout dernier RDV le 8 septembre pour le ''Final Trailer''

On sait qu'il y a une grande histoire d'amour depuis des décennies entre Hideo Kojima et la façon de concevoir des trailers, et le créateur qui jusque là n'était pas trop impliqué dans la communication autour de(d'ailleurs il était contre le terme « Director's Cut ») vient de déclarer que le « Final Trailer » cette fois spécialement conçu par ses soins sera lâché le mercredi 8 septembre à 09h00 du matin. C'est précis.En attendant, rappelons que cette nouvelle édition sortira le 24 septembre avec tout un tas de nouveautés aussi bien dans le gameplay que la narration et les annexes, et que les bruits de couloir évoquent la négociation d'un, du moins selon Norman Reedus.