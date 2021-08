Diablo II Resurrected : les dates de la bêta Diablo II Resurrected : les dates de la bêta

Pendant que Diablo Immortal s'est barré en 2022 pour s'offrir un contenu plus décent, et qu'on continue de se demander quand Diablo IV obtiendra ne serait-ce qu'une période de lancement (même large), Diablo II Resurrected maintient lui ses plans et arrivera bien le 23 septembre prochain sur tous les supports.



Et en attendant, Activision donne les dates pour la phase de bêta qui se situera en deux temps : d'abord du 13 au 16 août pour ceux qui ont précommandé le jeu, puis du 20 au 22 août pour tous… ou presque puisque seuls les joueurs Switch ne sont pas conviés à cette session d'essai.



La bêta offrira l'accès aux deux premiers actes, l'intégralité des classes, le multi online et même le PVP.