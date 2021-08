Un Live spécial Xbox pour la GamesCom

Le 25 août se déroulera la cérémonie d'ouverture de la GamesCom, toujours avec à sa tête Geoff Keighley, mais apparemment sans Microsoft en soutien pour le programme puisque le constructeur organisera son propre Live un jour avant, le 24 août donc à 19h00 avec un show spécial Xbox avec ce qu'il faut d'informations fraîches pour les titres à venir autour de la marque, sans oublier bien évidemment l'argument du Game Pass (en plus d'une promesse de multiples offres promotionnelles en simultané).Bon autant dire que vu le contexte, l'heure semble être venue pour enfin obtenir la date de sortie d'un certain, en croisant les doigts pour qu'un des deux morceaux (la campagne et le multi étant séparé) ne file pas en 2022.