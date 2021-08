Des ventes supérieures aux attentes pour It Takes Two et Mass Effect Legendary Edition Des ventes supérieures aux attentes pour It Takes Two et Mass Effect Legendary Edition

Electronic Arts continue de se rendre compte que les jeux solo étaient toujours payants en annonçant des résultats supérieurs aux objectifs pour les sorties du printemps que furent It Takes Two et Mass Effect : Edition Légendaire, ce qui conforte à la fois sur les qualité des deals avec Josef Fares (It Takes Two se vend deux fois plus rapidement que A Way Out) et le fait qu'il existe toujours une grosse base de fans qui prend son mal en patience jusqu'au prochain Mass Effect (juste une question d'années…).



Dans le même temps, F1 2021 fait 20 % mieux que le précédent, et on sent le flop arriver pour Knockout City qui n'a même pas été cité dans le rapport.



Qui plus est soutenu par la puissance commerciale de titres comme FIFA 21 (et son FUT) ainsi que Apex Legends toujours en hausse d'audience, Electronic Arts rehausse ses objectifs pour la totalité de l'année fiscale en cours avec la volonté d'un CA record, ce qui n'empêchera pas de soupirer un peu devant le planning de fin d'année : uniquement des licences sportives, un Battlefield 2042 et heureusement Lost in Random pour parler originalité.



En 2022, rappelons que nous aurons au moins le remake de Dead Space et l'attendu retour de Need for Speed par Criterion.