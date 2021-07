Disgaea : 5 millions de ventes pour la série Disgaea : 5 millions de ventes pour la série

Pilier du catalogue Nippon Ichi Software, la franchise Disgaea vient de dépasser le cap des 5 millions de ventes, donc en 18 ans et après 6 épisodes, sans parler des multiples versions car il n'y a pas de raisons que seuls les plus gros s'adonnent au recyclage intensif.



Une franchise qui a pris un plus gros envol en occident avec Disgaea 5 qui a fait un gros chiffre sur Switch (il faut dire qu'il est sorti au bon moment) et si le PDG de la boîte ne détaille pas encore les ventes du récent Disgaea 6, on sait au moins qu'il a tapé les 85.000 ventes au Japon, ce qui selon ses dires et dans les objectifs souhaités.



A ce sujet, si le sixième épisode apportait énormément d'options de confort (dont des combats automatiques), cela venait de l'envie de toucher un plus large public, intéressé par la franchise mais craignant de ne pas avoir assez de temps pour farmer pendant des dizaines d'heures. Les retours des joueurs ont néanmoins évoqués un trop plein d'aides, et Sohei Niikawa affirme vouloir proposer un peu plus d'équilibre sur le sujet pour un futur Disgaea 7, qui devrait néanmoins prendre tout son temps avant d'arriver.