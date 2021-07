Rien sur Star Wars lors de l'EA Play Live Rien sur Star Wars lors de l'EA Play Live

Bon on pourra au moins dire que Electronic Arts a désormais compris comment amoindrir le quota de déçus lors de ses events : tout simplement dire à l'avance ce qu'il n'y aura pas. Ainsi, après l'absence certifiée des prochains Dragon Age et Mass Effect, on sait désormais officiellement qu'il n'y aura absolument RIEN durant l'EA Play Live concernant tout ce qui touche à l'univers Star Wars, donc aussi bien le prochain projet de Respawn que celui de la team Squadrons. Tout cela attendra 2022.



On suivra néanmoins le show du 22 juillet (19h) avec attention, déjà pour en voir plus sur le futur Battlefield 2042, mais aussi par rapport aux insistantes rumeurs autour d'une résurrection de Dead Space.