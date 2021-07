Resident Evil Village dépasse les 4,5 millions Resident Evil Village dépasse les 4,5 millions

Capcom nous signale que son Resident Evil Village a dépassé le cap des 4,5 millions d'unités écoulées à travers le monde, ce qui marque un certain ralentissement des ventes même si l'on reste largement devant la performance de Resident Evil 7 (4 millions en 8 mois), lui qui est devenu avec le temps le plus gros succès de la série si on met de coté les rééditions HD & co : 8,5 millions au fil du temps.



Mais Resident Evil Village a encore largement le temps de gonfler son quota à la faveur de promotions au fil des années, tout en rebondissant sur la promotion du prochain film ciné et sans oublier l'arrivée future d'un (premier ?) DLC dont on ne sait encore rien. Quant à une éventuelle upgrade VR, sur PC et/ou PSVR2, mystère complet pour le moment.