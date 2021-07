Dragon Age 4 : un artwork de plus Dragon Age 4 : un artwork de plus

Bioware continue de faire une communication au ralenti sur Dragon Age 4 et après l'assurance de revoir Solas (encore heureux vu le scénario du précédent épisode) et le fait que l'on se retrouvera dans l'Empire Tévinter, voici un nouvel artwork, cette fois pour indiquer la présence de la faction des Corbeaux Antivan.



Et… c'est tout, sans savoir encore quand le jeu aura droit à une vraie première présentation (et encore moins quand il sortira) vu qu'il a déjà été indiqué officiellement que lui comme le prochain Mass Effect zapperont l'EA Play Live du 22 juillet. Avec cynisme, on se donne rendez-vous aux Game Awards pour un nouveau teaser ?