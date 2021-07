Bandai Namco dépose la marque One Piece Odyssey Bandai Namco dépose la marque One Piece Odyssey

Bandai Namco ne va soudainement pas s'arrêter de produire des jeux One Piece, déjà rien que par le fait qu'il reste encore des années avant que le manga prenne fin, et le dépôt d'une marque One Piece Odyssey vient attester que l'on peut se préparer à une nouvelle annonce prochaine.



Sans être néanmoins à l'abri d'un énième produit mobile, le terme pourrait laisser penser à un nouveau jeu du style One Piece : World Seeker, ce fameux jeu décrit comme « l'adaptation la plus ambitieuse de la licence » pour un résultat très moyen, mais qui sait si certaines leçons n'ont pas été apprises depuis comme : un meilleur rythme, davantage de personnages jouables, un vrai scénario, une meilleure exploitation du casting global, du punch dans les combats, etc.



Le dernier jeu en date est pour rappel sorti l'année dernière, à savoir One Piece : Pirate Warriors 4 qui comme on dit se contentait de faire le taf pour un Musô.